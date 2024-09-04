В Донецкой Народной Республике, которая контролируется украинскими властями, объявлена принудительная эвакуация населения в Краматорском и Покровском районах. Министерство по вопросам реинтеграции Украины сообщило в своём Telegram-канале, что эвакуация затронет детей из 31 населённого пункта.

Для эвакуированных детей и их сопровождающих будут развёрнуты два приёмных пункта. Одной из главных задач украинских властей является обеспечение бесплатным жильём и гуманитарной помощью для эвакуированных.

В Сумской области также прошла эвакуация жителей приграничных районов. Глава областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что есть общины, готовые принять население и предоставить убежище. Он также сообщил, что соседние области оказывают поддержку эвакуированным, подготовив для них жильё.

Ранее на территории Донецкой Народной Республики, которая контролируется украинскими властями, была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населённых пунктов Красноармейского района.

В Сумской области эвакуированы жители пяти населённых пунктов в Шосткинском и Конотопском районах. Глава военной администрации региона сообщил, что для Вооружённых сил Украины под Красноармейском сложилась крайне сложная ситуация.

С 2 сентября в городе были закрыты банки и другие учреждения. Несмотря на призывы властей эвакуироваться, в городе остаются около 38 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торцевском направлениях сложилась непростая ситуация для Вооружённых сил Украины. Особенно сложная ситуация наблюдается на красноармейском участке.

Фото: From Wikimedia Commons/ Міністерство внутрішніх справ України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)