Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин распорядился о начале обязательной эвакуации детей вместе с родителями из нескольких населенных пунктов, расположенных в Гродовской и Новогродовской общинах Покровского района.

В список населенных пунктов, подлежащих эвакуации, входят, помимо прочих, город Новогродовка, села Мариновка, Михайловка, Лесовка, Миролюбовка и поселок Новоэкономический.

По словам Филашкина, планируется эвакуировать 744 ребенка вместе с их семьями из четырех общин.

Напомним, что в июле аналогичные меры были приняты в отношении детей, проживающих в Волчанской общине Харьковской области. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявлял о взятии под контроль российской армией половины Волчанского района, включая многоэтажную застройку. В июне украинские власти также приняли решение об эвакуации жителей города Торецка.

В течение последних месяцев Министерство обороны России неоднократно сообщало об успешном продвижении российских войск и установлении контроля над рядом населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Среди них Новоселовка Первая, Волчье, Прогресс, Евгеновка, Лозоватское, Ивано-Дарьевка, Урожайное, Старомайорское и другие.

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