Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из трех н.п Сумской области

В понедельник областная военная администрация Сумской области Украины объявила о принудительной эвакуации жителей трех населенных пунктов в Шосткинском районе.

В список попали Глухов, Свесса и Эсмань.

На выездном заседании координационного штаба, посвященном вопросам эвакуации, были рассмотрены основные аспекты первого этапа данной операции. Власти отметили, что эвакуация является обязательной и призвали население к оперативному выполнению распоряжений.

Украинские власти продолжают регулярно организовывать обязательную эвакуацию в различных регионах страны.

Ранее, например, из Авдеевки в Донецкой области эвакуировали детей и пожилых людей, но часть населения наотрез отказалась покидать свои дома. В Харьковской области также проводится срочная эвакуация, и в некоторых районах практически все жители уже покинули свои дома.

Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)