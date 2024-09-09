Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из трех н.п Сумской области

В понедельник областная военная администрация Сумской области Украины объявила о принудительной эвакуации жителей трех населенных пунктов в Шосткинском районе.
В список попали Глухов, Свесса и Эсмань.
На выездном заседании координационного штаба, посвященном вопросам эвакуации, были рассмотрены основные аспекты первого этапа данной операции. Власти отметили, что эвакуация является обязательной и призвали население к оперативному выполнению распоряжений.
Украинские власти продолжают регулярно организовывать обязательную эвакуацию в различных регионах страны.
Ранее, например, из Авдеевки в Донецкой области эвакуировали детей и пожилых людей, но часть населения наотрез отказалась покидать свои дома. В Харьковской области также проводится срочная эвакуация, и в некоторых районах практически все жители уже покинули свои дома.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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