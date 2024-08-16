МВД Украины заявляет о планах эвакуировать еще 25 тысяч человек из приграничных районов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о готовности ведомства эвакуировать еще 25 тысяч жителей из приграничных районов Сумской области и не исключил возможности введения принудительной эвакуации.
Генеральный штаб ВСУ 13 августа объявил о запрете на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне Сумской области, что обусловлено увеличением интенсивности боевых действий. 14 августа Клименко уточнил, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Россией.
По его словам, уже эвакуировано 21 тысяча граждан, проживающих в приграничной зоне, и ведомство готово к эвакуации еще 25 тысяч человек. При этом министр отметил, что не исключает объявления принудительной эвакуации.
Он добавил, что если ситуация потребует таких мер, ведомство будет готово к любым действиям, как технически, так и с точки зрения подготовки персонала, рассматривая все возможные сценарии.
Сумская область расположена на севере Украины и граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы, а через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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