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  • Опубликована сегодня в 13:24

Энергосистема Украины работает с резервом мощности

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности. Он также отметил, что увелченный спрос не является помехой: генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей всего государства.

Однако, вспомним, что 24 марта сообщалось о поврежденных объектах электрогенерации Украины, включая ТЭС, ТЭЦ и ГЭС: их количество доходит до 31.

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