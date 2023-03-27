Герман Галущенко, министр энергетики Украины, сообщил, что энергосистема страны работает с резервом мощности. Он также отметил, что увелченный спрос не является помехой: генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей всего государства.
Однако, вспомним, что 24 марта сообщалось о поврежденных объектах электрогенерации Украины, включая ТЭС, ТЭЦ и ГЭС: их количество доходит до 31.
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