В результате обстрела Доценка в 7:30 и 7:35 утра украинскими войсками повреждены больница и жилые дома Буденновского и Пролетарского районов. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
«В Будённовском районе есть повреждения частных жилых домов и кровли в здании больницы № 9»
Ранее советник врио главы ДНР Ян Вагин рассказал, что ВСУ используют машины скорой помощи для подвоза резервов на фронт.
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