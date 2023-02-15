В результате обстрела Доценка в 7:30 и 7:35 утра украинскими войсками повреждены больница и жилые дома Буденновского и Пролетарского районов. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

«В Будённовском районе есть повреждения частных жилых домов и кровли в здании больницы № 9»

Ранее советник врио главы ДНР Ян Вагин рассказал, что ВСУ используют машины скорой помощи для подвоза резервов на фронт.