Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении военного конфликта с Россией осенью.
По мнению Карасина, для реализации этой идеи необходимо выполнение всех условий, о которых говорил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что если Зеленский готов вести переговоры на этих условиях, то это вполне достижимо.
Однако Карасин выразил сомнение в том, что эта цель будет достигнута, поскольку поведение Зеленского кажется непоследовательным. Он подчеркнул, что если готовность к урегулированию конфликта действительно есть, то должны быть проработаны позиции со стороны украинского руководства и официально предложены российской стороне.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт с Россией осенью во время встречи контактной группы по военной помощи Киеву "Рамштайн" в Германии. Он подчеркнул, что окончание боевых действий позволит восстановить надёжный международный порядок безопасности.
Кроме того, на встрече Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные Кремлём, и разрешить использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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