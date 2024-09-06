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Григорий Карасин рассказал, как можно завершить конфликт на Украине этой осенью
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Григорий Карасин ответил Зеленскому, как можно завершить конфликт этой осенью

Григорий Карасин рассказал, как можно завершить конфликт на Украине этой осенью

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении военного конфликта с Россией осенью.

По мнению Карасина, для реализации этой идеи необходимо выполнение всех условий, о которых говорил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что если Зеленский готов вести переговоры на этих условиях, то это вполне достижимо.

Однако Карасин выразил сомнение в том, что эта цель будет достигнута, поскольку поведение Зеленского кажется непоследовательным. Он подчеркнул, что если готовность к урегулированию конфликта действительно есть, то должны быть проработаны позиции со стороны украинского руководства и официально предложены российской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт с Россией осенью во время встречи контактной группы по военной помощи Киеву "Рамштайн" в Германии. Он подчеркнул, что окончание боевых действий позволит восстановить надёжный международный порядок безопасности.

Кроме того, на встрече Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные Кремлём, и разрешить использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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