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Губернатор Курска заявил об обнаружении украинской диверсионной группы
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Смирнов: 10 августа под Курском была замечена диверсионно-разведывательная группа ВСУ

Губернатор Курска заявил об обнаружении украинской диверсионной группы

10 августа в Беловском районе Курской области была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа, однако сейчас обстановка нормализовалась, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он подтвердил в своем телеграм-канале, что в Беловском и Обоянском районах в настоящее время не происходит военных столкновений. Пограничные и военные силы обеспечивают защиту границы, прилагая все усилия для обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее утром начальник Беловского района Николай Волобуев отметил наличие неясных ситуаций на приграничных территориях.

С 6 августа в Курской области, граничащей с Украиной, фиксируются боевые действия. По данным Министерства обороны, украинские войска атаковали позиции России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе. Ведомство также сообщало, что было остановлено продвижение украинских сил в Судженском и Кореневском районах. Недавно министерство информировало о поражении живой силы и техники ВСУ в районе нескольких населенных пунктов, включая Николаево-Дарьино и Гуево.

По подсчетам министерства, ВСУ потеряли в этих боях 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две установки ЗРК "Бук", одну установку РСЗО "Град" и шесть полевых артиллерийских орудий.

В Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции, а также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Фото: From Wikimedia Commons/ Андрей Русов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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