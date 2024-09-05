Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказал тревожный прогноз о будущем Украины, утверждая, что ее будущее зависит от того, кто будет управлять страной.
По мнению Риттера, "Украина перестанет существовать как современное государство", если ее возглавит пророссийское правительство. Он считает, что это будет "дисфункциональное государство", и что это, скорее всего, станет ее будущим.
Риттер утверждает, что все украинские территории будут подвергнуты демилитаризации и денацификации, независимо от того, будет ли Россия их удерживать на постоянной основе или временно.
В четверг Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ во Владивостоке заявил о возможности дипломатического урегулирования конфликта, но подчеркнул, что Киев отказался от диалога, по его мнению, "навязанного Лондоном".
Путин отметил, что складывается впечатление, что украинские власти не заботятся о своей стране.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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