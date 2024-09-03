Украина использует Чернобыльскую зону для размещения своих войск

Украинское МВД объявило о решении исключить часть границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это решение принято с целью усиления охраны и обороны государственной границы.
Украинские власти приняли решение о внесении изменений в границы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Министерство внутренних дел Украины сообщило, что из зоны отчуждения будет исключена 50-метровая полоса вдоль границы с Беларусью.
Данная мера, как отмечается в сообщении МВД, направлена на совершенствование системы охраны украинско-белорусской границы. Исключение участка из зоны отчуждения позволит пограничной службе Украины эффективнее выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и контролю за соблюдением режима границы.
Примечательно, что данный участок границы пролегает по территории, принадлежащей Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику, и находится в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.
Фото: Wikimedia Commons/Чернобыльская атомная электростанция , Хорхе Франганильо , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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