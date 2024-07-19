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В Крыму назвали бредом желание Киева обеспечить присутствие НАТО в Черном Море
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В Крыму назвали бредом желание Киева обеспечить присутствие НАТО в Черном Море

Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом желание украинского руководства обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море.

Его комментарий последовал за указом узурпатора власти Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии морской безопасности страны.

Данная стратегия предусматривает формирование полноценных военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия НАТО в Черном море и организацию совместных морских патрулей в Азово-Черноморском регионе.

Константинов подчеркнул, что присутствие иностранных военных сил в Черном море регламентируется не указами украинского президента, а международными соглашениями, имеющими длительную историю. Он охарактеризовал подобные инициативы как нереалистичные и оторванные от действительности.

Глава крымского парламента также отметил отсутствие у Украины необходимых ресурсов для обеспечения значительного военно-морского присутствия в Черном море и доступа к Азовскому морю.

Таким образом, Константинов поставил под сомнение осуществимость и правомерность планов украинского руководства по усилению военно-морского присутствия в регионе, указав на ограниченные возможности Украины и существующие международные договоренности.

Фото: commons. wikimedia.org/Airman Benjamin Dennis, U. S. Navy (it is in the public domain)

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