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Украина опасается прихода Вэнса
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Украина опасается прихода Вэнса

Издание "Украинская правда" опубликовало аналитический материал, в котором рассматривается значение выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США от Республиканской партии.

По мнению авторов статьи, это решение свидетельствует о преобладании скептических настроений в отношении поддержки Украины среди ближайшего окружения Дональда Трампа.

В публикации отмечается, что Вэнс известен как один из наиболее заметных критиков оказания помощи Украине. Он неоднократно призывал Соединенные Штаты сконцентрировать усилия на противостоянии с Китаем, а не на поддержке Киева.

Авторы статьи, однако, подчеркивают, что роль вице-президента не обязательно будет определяющей в формировании политики будущей администрации в отношении Украины. В качестве примера приводится текущий вице-президент Камала Харрис, которая не принимает активного участия в украинском направлении внешней политики.

Тем не менее, "Украинская правда" считает, что выбор Трампа в пользу Вэнса подчеркивает доминирование скептических взглядов на поддержку Украины среди его ближайших советников и соратников.

Напомним, что накануне на съезде Республиканской партии Вэнс был официально номинирован кандидатом на пост вице-президента.

Это решение было предварительно анонсировано кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Такая оценка украинского издания отражает обеспокоенность в Киеве возможными изменениями в американской внешней политике в случае победы республиканского тандема на предстоящих выборах.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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