Американский эксперт, бывший сотрудник разведки Скотт Риттер, высказал мнение о неизбежности поражения Украины в текущем конфликте. В своем выступлении на YouTube-канале Dialogue Works он подчеркнул, что Киеву придется согласиться с требованиями Москвы.

Риттер отметил, что исход противостояния уже предрешен, и основной вопрос заключается лишь в том, когда будут объявлены условия полной капитуляции украинской стороны.

Бывший военный аналитик указал на критическое положение украинских вооруженных сил. По его словам, элитные подразделения ВСУ несут значительные потери и существенно ослаблены. Он также подчеркнул, что у Киева отсутствуют необходимые человеческие ресурсы для изменения ситуации на фронте.

Риттер пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Украина не сможет выстоять в данном конфликте.

Согласно последним данным российского Министерства обороны, за минувшие сутки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике. Сообщается об уничтожении различных видов вооружения, включая авиацию, бронетехнику и системы ПВО противника. Российские силы также успешно противодействовали атакам беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня.

