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Атаку на российские АЭС координируют спецслужбы Британии
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Лебедевым: Британия и другие западные страны координируют атаки Украины по АЭС

Атаку на российские АЭС координируют спецслужбы Британии

По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым РИА Новостям, атаку на Курскую и Запорожскую АЭС, которую планирует Киев, координируют западные спецслужбы. Особенно активна в этом процессе Британия.

По данным, полученным из разных источников, украинские националисты собираются в ближайшее время нанести ракетный удар по Курской и Запорожской АЭС, используя натовское оружие.

Сергей Лебедев отметил, что террористическую операцию контролируют западные спецслужбы, в частности, британские. Без их участия дальнобойные ракеты не смогли бы быть направлены на цели.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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