По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым РИА Новостям, атаку на Курскую и Запорожскую АЭС, которую планирует Киев, координируют западные спецслужбы. Особенно активна в этом процессе Британия.
По данным, полученным из разных источников, украинские националисты собираются в ближайшее время нанести ракетный удар по Курской и Запорожской АЭС, используя натовское оружие.
Сергей Лебедев отметил, что террористическую операцию контролируют западные спецслужбы, в частности, британские. Без их участия дальнобойные ракеты не смогли бы быть направлены на цели.
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