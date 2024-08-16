По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым РИА Новостям, атаку на Курскую и Запорожскую АЭС, которую планирует Киев, координируют западные спецслужбы. Особенно активна в этом процессе Британия.

По данным, полученным из разных источников, украинские националисты собираются в ближайшее время нанести ракетный удар по Курской и Запорожской АЭС, используя натовское оружие.

Сергей Лебедев отметил, что террористическую операцию контролируют западные спецслужбы, в частности, британские. Без их участия дальнобойные ракеты не смогли бы быть направлены на цели.

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