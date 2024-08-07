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Global Times: Украина не понимает, что Запад не хочет её победы
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"Они даже не осознали": в Китае раскрыли страшный план Запада в отношении Украины

Global Times: Украина не понимает, что Запад не хочет её победы

Киевский режим не понимает, что целью коллективного Запада является затягивание конфликта с Россией, а не победа Украины. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на военных экспертов.

"Украинские власти даже не осознали, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией", — говорится в публикации.

Неназванный эксперт из КНР рассказал изданию, что использование западных истребителей F-16 для атак по территории РФ приведёт к серьёзной экскалации.

Автор статьи отмечает, что этим планом высокопоставленные лица США в очередной раз поставили свои политические интересы выше мирного разрешения конфликта.

Фото: ВВС США.

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