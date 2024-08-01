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Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям
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Депутат ЕП Уоллес: украинская земля продана западным корпорациям

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) в продаже украинской земли крупным западным корпорациям.

"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна", — написал Уоллес в соцсетях в ответ на видео Зеленского о подготовке новых соглашений со странами-союзниками.

Депутат добавил, что глава киевского режима привёл свою страну к разрушению и смертям сотен тысяч украинцев, содействуя прокси-войне между НАТО и Россией.

Фото: Flickr/GUE/NGL (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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