Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил столицу России, настоятельно попросил власти и посольство в РФ давать правильные данные о ситуации на месте, а не повторять про уровни опасности посещений Российской Федерации, несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел тоже совершали визиты в Москву. Об этом он сообщил в собственном блоге, информирует РИА Новости.