Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) в продаже украинской земли крупным западным корпорациям.
"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. История не будет к тебе благосклонна", — написал Уоллес в соцсетях в ответ на видео Зеленского о подготовке новых соглашений со странами-союзниками.
Депутат добавил, что глава киевского режима привёл свою страну к разрушению и смертям сотен тысяч украинцев, содействуя прокси-войне между НАТО и Россией.
Фото: Flickr/GUE/NGL (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он
Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск поинтересовался в социальных сетях, куда делся действующий глава США Джо Байден и жив ли он вообще. Об этом информирует РИА Новости.
Депутат Судзуки: Токио противоречит себе, говоря про опасность визитов в РФ
Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил столицу России, настоятельно попросил власти и посольство в РФ давать правильные данные о ситуации на месте, а не повторять про уровни опасности посещений Российской Федерации, несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел тоже совершали визиты в Москву. Об этом он сообщил в собственном блоге, информирует РИА Новости.
Гарик Харламов готовится снова стать отцом
У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.