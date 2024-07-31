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Экс-пилот ВВС Франции: ВСУ
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Экс-пилот ВВС Франции: ВСУ "разделят" флот F-16 на два

Отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI сообщил, что переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота.

Одним из них разрешено наносить удары по территории России, а другим — нет.

Он пояснил, что F-16, отправленные из Нидерландов, получили разрешение от голландского правительства на удары по территории России, в то время как бельгийским самолетам это запрещено.

В результате Украина будет иметь два флота, один из которых сможет наносить удары только по линии фронта.

Фото: af.mil/Senior Airman Michael Cowley(Creative Commons CC0 License)

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