Отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI сообщил, что переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота.

Одним из них разрешено наносить удары по территории России, а другим — нет.

Он пояснил, что F-16, отправленные из Нидерландов, получили разрешение от голландского правительства на удары по территории России, в то время как бельгийским самолетам это запрещено.

В результате Украина будет иметь два флота, один из которых сможет наносить удары только по линии фронта.

Фото: af.mil/Senior Airman Michael Cowley(Creative Commons CC0 License)