Пограничники Украины задержали мужчину призывного возраста на реке Дунай, когда он пытался незаконно пересечь границу с Румынией, используя подводный скутер.
Этот инцидент был освещен в местном издании "Судебно-юридическая газета".
Согласно информации, предоставленной южным региональным управлением Госпогранслужбы Украины, 38-летний мужчина был пойман на реке Дунай, когда он пытался добраться до Румынии под водой с помощью акваскутера.
Пограничники отметили, что чтобы быстрее пересечь водное препятствие и попасть в соседнюю страну, мужчина время от времени поднимался на поверхность, чтобы подышать, что и привлекло внимание патрульной бригады.
Фото: commons.wikimedia.org/PANJAVISION(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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