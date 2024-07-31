Пограничники Украины задержали мужчину призывного возраста на реке Дунай, когда он пытался незаконно пересечь границу с Румынией, используя подводный скутер.

Этот инцидент был освещен в местном издании "Судебно-юридическая газета".

Согласно информации, предоставленной южным региональным управлением Госпогранслужбы Украины, 38-летний мужчина был пойман на реке Дунай, когда он пытался добраться до Румынии под водой с помощью акваскутера.

Пограничники отметили, что чтобы быстрее пересечь водное препятствие и попасть в соседнюю страну, мужчина время от времени поднимался на поверхность, чтобы подышать, что и привлекло внимание патрульной бригады.

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