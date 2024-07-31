Минувшей ночью и сегодня утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
Владимир Зеленский заявил, что российская армия использовала ударные БПЛА "Герань".
Однако украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов придерживается иной точки зрения.
По его мнению, ВС России достигли своих целей, возможно, с помощью более легких дронов "Гербера".
Он отметил в своем Telegram-канале, что есть большая вероятность использования новых "Герберов" в ночной атаке на Украину или же атака была комбинированной.
По его словам, об этом свидетельствуют многие факты, и поэтому дронов было так много.
Фото: flickr.com/Marines(Creative Commons CC0 License)
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