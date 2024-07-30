Министерство обороны Украины анонсировало создание реестра "недобросовестных" западных партнеров, работающих с Вооруженными силами Украины.

В публикации подчеркивается, что данный реестр будет служить инструментом для тщательного мониторинга и анализа информации о зарубежных контрагентах, которые не исполнили свои обязательства перед ВСУ.

В сентябре 2023 года издание Newsweek сообщило, что украинские власти подали иск против двух западных военных компаний за нарушение условий поставок техники.

По информации Минобороны Украины, эти европейские компании не только не осуществили поставку, но и не вернули полученный аванс.

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