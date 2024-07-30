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Пентагон не опроверг поставки Украине кассетных снарядов
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Пентагон не опроверг поставки Украине кассетных снарядов

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло информацию о поставках кассетных боеприпасов из американских складов в Германии на Украину.

Представитель пресс-службы Пентагона, общаясь с корреспондентом ТАСС, пояснил, что из соображений безопасности США не обсуждают конкретные детали военных поставок или перемещения боеприпасов.

По его словам, транспортировка снарядов и других военных материалов осуществляется американскими военными в соответствии с международными соглашениями, законодательством США и внутренними правилами Министерства обороны, включая соблюдение стандартов безопасности.

Представитель подчеркнул, что американская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности при перемещении оборудования.

Фото: defenseimagery.mil/Don S. Montgomery, USN(Creative Commons CC0 License)

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