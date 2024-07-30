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Цеков: Украина упустила лучший момент для переговоров
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Цеков: Украина упустила лучший момент для переговоров

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru отметил, что наилучшие условия для переговоров для Украины были в 2022 году.

По его словам, в тот период Украина могла избежать потерь сотен тысяч жизней, что являлось главным преимуществом. Цеков добавил, что условия для Киева с тех пор только ухудшаются и будут продолжать ухудшаться.

Цеков также выразил мнение, что украинским "импортным руководителям" не важны интересы граждан страны. Он считает, что Запад заинтересован только в том, чтобы украинцы подчинялись Владимиру Зеленскому.

Сенатор подчеркнул, что у Зеленского и его окружения есть только материальный интерес, в то время как союзники Украины надеются на ослабление России.

Фото: mil.ru/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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