Победа кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах приблизит завершение боевых действий на Украине, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе", — отметил политик.
По словам Кобахидзе, в случае завершения конфликта на Украине изменится и отношение западных стран к Грузии.
Ранее лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки.
Фото: commons. wikimedia.org/Майкл Вадон (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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