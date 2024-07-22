Победа кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах приблизит завершение боевых действий на Украине, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе", — отметил политик.

По словам Кобахидзе, в случае завершения конфликта на Украине изменится и отношение западных стран к Грузии.

Ранее лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки.

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