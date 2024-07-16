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Украинцев обязали брать с собой военный билет при выходе на улицу
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Украинцев обязали брать с собой военный билет при выходе на улицу

Начиная с 17 июля, граждане Украины при выходе из дома обязаны будут иметь при себе военный билет. Это правило особенно касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих военной службе. Информацию передает агентство ТАСС.

Срок уточнения военно-учетных данных истекает во вторник, 16 июля, в соответствии с новымзаконом о мобилизации в Украине.

Военный билет можно будет предъявить как в печатном, так и в электронном виде. За отсутствие документа грозит штраф, а также возможное обращение в военкомат для установления обстоятельств.

Фото: commons.wikimedia.org/Nick Grapsy(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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