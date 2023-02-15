Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления киевских властей вступить в НАТО. Об этом пишет American Thinker.
По мнению обозревателя Александра Марковского, исторически в основе современной Украины лежит мозаика земель, собранная российскими походами. За нее Россия платила своей кровью и казной.
После распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в которой киевские власти потерпели неудачу в экономическом и политическом планах, попытавшись разорвать связи с Россией, сообщает РИА "Новости".
"Возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед", — резюмировал Марковский.
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