По прошествии более двух лет вооруженного конфликта, Украина оказалась перед дилеммой: либо вступить в мирные переговоры, либо столкнуться со стратегическим поражением. Такое мнение высказывает издание Al Khaleej.

Газета подчеркивает, что сложившаяся ситуация обусловлена неблагоприятными для Украины и ее союзников обстоятельствами, которые значительно отличаются от их иллюзорных представлений о возможной победе над Россией.

Издание отмечает, что на фронте наблюдается продвижение российских войск и достижение ими тактических успехов. Это происходит несмотря на многомиллиардную помощь США и ЕС, направленную на вооружение украинской армии в надежде добиться хоть какого-то прогресса в боевых действиях.

Al Khaleej указывает, что ставка Запада на поражение России не оправдала себя, поскольку главной ошибкой было недооценивание ее военного потенциала.

По мнению издания, Украина, чьи ресурсы сейчас существенно ограничены, стоит перед серьезным выбором. Она может либо продолжать военные действия, которые, по оценкам экспертов, приведут к неизбежному поражению, либо работать над приемлемым политическим урегулированием, способным завершить конфликт с сохранением лица всех его участников.

Стоит отметить, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, в то время как Киев законодательно запретил их проведение. Западные страны призывают Россию к диалогу, игнорируя при этом постоянные отказы украинской стороны от переговоров.

Кремль заявляет об отсутствии в настоящее время предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине. Приоритетом для России остается достижение целей специальной военной операции, что на данном этапе возможно только военным путем.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)