"Укольчик не хотите?": Роспотребнадзор предлагает вакцину от гриппа на стенде ВЭФ-2024

Пункт вакцинации от гриппа начал функционировать на стенде Роспотребнадзора в рамках Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости. Привиться можно бесплатно отечественной вакциной, содержащей актуальные штаммы.
Все участники ВЭФ-2024 могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, расположенном на стенде Роспотребнадзора, и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами, утверждает пресс-служба Роспотребнадзора.
В состав вакцины включены штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в текущем эпидемическом сезоне, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа до 60% населения страны в 2024 году.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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