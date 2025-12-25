Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодняя ёлка
Новогодняя ёлка
© flickr.com by Honor Photo Bar is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Советы и рекомендации
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:02

Уход за ёлкой — это искусство: как не дать новогоднему дереву потерять вид и запах хвои

Шихов объяснил, как ухаживать за натуральной ёлкой, чтобы она не осыпала иголки — RT

После покупки натуральной ели стоит дать ей время для адаптации к климату квартиры и установить её за три-пять дней до Нового года. Это поможет избежать порчи внешнего вида дерева и осыпания иголок. Способы продлить жизнь ёлке назвал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов в беседе с RT.

Советы по уходу за натуральной елью

Прежде чем установить дерево, эксперт рекомендует обрезать основание ствола на два-три сантиметра. Это поможет улучшить впитывание воды и продлить свежесть ели. Елку лучше ставить на подставку с емкостью для воды или в обычное ведро.

Для поддержания влаги в воде можно добавить 25-50 миллилитров глицерина, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 граммов сахара. В качестве альтернативы подойдут специальные растворы для продления жизни деревьев.

Кроме того, важно установить дерево подальше от источников тепла, таких как батареи, камины и нагреватели, чтобы избежать быстрого высыхания хвои.

Уход за искусственной ёлкой

Если речь идет об искусственной ели, перед установкой и консервированием до следующего года рекомендуется промыть ветки тёплой водой. Основание и подставку следует обработать нейтральным моющим средством для удаления пыли и грязи, что поможет сохранить её внешний вид в течение долгого времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метод с наволочкой экономит время и помогает избежать лишней химии 29.11.2025 в 9:51
Наволочка вместо щётки для трудных мест — теперь пыль не оседает за шкафами и под диваном

Обычная наволочка может стать незаменимым инструментом для уборки. Как простая ткань помогает проникнуть туда, где бессилен пылесос, и почему метод работает лучше привычных тряпок?

Читать полностью » Молоты с магнитной рукояткой предотвращают потерю крепежа в труднодоступных местах 29.11.2025 в 9:51
Больше не наклоняюсь к полу за каждым гвоздем — мой новый инструмент с магнитной фиксацией

Простой магнит способен кардинально преобразить процесс ремонта: гвозди всегда под рукой, руки свободны, а работа становится безопаснее и быстрее.

Читать полностью » HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме 01.11.2025 в 14:34
Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, как правильно оформить сопроводительное письмо к резюме.

Читать полностью » Аналитик Моженков: специальные приложения помогут прекратить поток спам-звонков 15.10.2025 в 17:55
Телефон горит от звонков — этот способ выключает спам одним кликом

Аналитик Николай Моженков в беседе с NewsInfo советует жаловаться в надзорные органы в случае нарушения антиспамового законодательства.

Читать полностью » Логопед Елена Мельникова: исправить дефекты речи можно в любом возрасте 09.10.2025 в 18:52
Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь

Даже во взрослом возрасте можно исправить дефекты речи. Логопед Елена Мельникова рассказала Pravda. Ru, с чего начать и как работает нейропластичность мозга.

Читать полностью » Анна Хуруджи: финансовое воспитание ребенка нужно начинать с шести лет 09.10.2025 в 18:06
Разговоры о деньгах меняют характер ребёнка: вот почему молчание обходится дороже

С какого возраста стоит говорить с детьми о деньгах и как объяснить ценность труда и накоплений — советы эксперта MoneyTimes.

Читать полностью » Психолог Абравитова рассказала о пользе рукоделия для психики 08.10.2025 в 17:32
Мозг отдыхает, руки заняты: это хобби стало новой антистресс-практикой

Психолог Абравитова назвала NewsInfo хендмейд способом поправить своё психическое здоровье.

Читать полностью » Психолог Наталья Морозова объяснила, как родителям реагировать на конфликты детей на площадке 08.10.2025 в 17:29
Детские ссоры — не беда, а урок: вот что родители должны понимать на площадке

Конфликты на детской площадке случаются у всех малышей. Разбираемся, как родителям реагировать на ссоры и чему они могут научить ребёнка.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина
Красота и здоровье
Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев
Еда
Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар
Красота и здоровье
Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа
Красота и здоровье
Частое дежавю связывают с тревожностью — врач-психиатр Жесткова
Россия
Путин поддержал расширение бесплатного обучения в вузах
Авто и мото
Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт
Туризм
Кордова в Испании стала удобным городом для пеших прогулок в январе — Daily Mirror
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet