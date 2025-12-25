Уход за ёлкой — это искусство: как не дать новогоднему дереву потерять вид и запах хвои

После покупки натуральной ели стоит дать ей время для адаптации к климату квартиры и установить её за три-пять дней до Нового года. Это поможет избежать порчи внешнего вида дерева и осыпания иголок. Способы продлить жизнь ёлке назвал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов в беседе с RT.

Советы по уходу за натуральной елью

Прежде чем установить дерево, эксперт рекомендует обрезать основание ствола на два-три сантиметра. Это поможет улучшить впитывание воды и продлить свежесть ели. Елку лучше ставить на подставку с емкостью для воды или в обычное ведро.

Для поддержания влаги в воде можно добавить 25-50 миллилитров глицерина, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 граммов сахара. В качестве альтернативы подойдут специальные растворы для продления жизни деревьев.

Кроме того, важно установить дерево подальше от источников тепла, таких как батареи, камины и нагреватели, чтобы избежать быстрого высыхания хвои.

Уход за искусственной ёлкой

Если речь идет об искусственной ели, перед установкой и консервированием до следующего года рекомендуется промыть ветки тёплой водой. Основание и подставку следует обработать нейтральным моющим средством для удаления пыли и грязи, что поможет сохранить её внешний вид в течение долгого времени.