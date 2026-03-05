Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка прислушивается
Девушка прислушивается
Опубликована сегодня в 12:59

Боль в ухе застала ночью: эти простые действия помогут облегчить состояние

При острой боли в ухе до визита к врачу можно облегчить состояние с помощью обезболивающих капель, парацетамола и снятия отека в носу, объяснила врач-отоларинголог высшей категории Первой Клиники реабилитации в Хамовниках Галина Жарова. О том, как действовать при боли в ухе в домашних условиях, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

NewsInfo предупреждает об опасности самолечения и рекомендует обращение к специалистам при наличии жалоб.

Способ помощи зависит от причины боли, пояснила эксперт. Она может возникнуть из-за травмы слухового прохода, неправильной чистки ушей, попадания воды после бассейна или на фоне насморка и вирусной инфекции.

"Первый вариант: человек чистил уши, забилась пробка, надо капнуть обезболивающие капли, противовоспалительные капли, в которых нет антибиотиков и анестезирующее средство — лидокаин", — отметила Жарова.

По словам специалиста, если боль возникла на фоне насморка, важно снять отек слуховой трубы. Для этого можно принять парацетамол и использовать сосудосуживающие спреи для носа.

"Если вопрос с наружным ухом, то можно принять и более сильные препараты обезболивающие в рекомендованных в инструкциях дозах. Но если речь идет о среднем отите, то есть на фоне насморка и вирусной инфекции, то только парацетамол", — предупредила врач.

Также иногда, по словам отоларинголога, применяются препараты с псевдоэфедрином, которые входят в комплексные средства от простуды.

"Он входит во все известные нам таблетки, шипучие порошки, которые рекомендуют при простуде для снятия всех симптомов. В эти порошки и таблетки, кроме нужного нам противоотечного компонента еще входит парацетамол", — отметила доктор.

Врач также подчеркнула, что прогревание уха во время боли подходит не во всех случаях. Если боль вызвана травмой, греть ухо нельзя — наоборот, требуется холод. А при боли, связанной с насморком или перепадами давления, помощь чаще заключается именно в лечении носа и восстановлении проходимости слуховой трубы.

