Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж ради встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило информационное агентство France-Press.

Состоялась пресс-конференция лидеров трёх государств, где президент Украины призвал Францию и Германию отправить им тяжелое вооружение большой дальности и современные самолеты.

Также, появилась информация, что 9 февраля Зеленский примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.