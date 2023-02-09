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  • Опубликована сегодня в 9:25

Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном и Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж ради встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило информационное агентство France-Press.

Состоялась пресс-конференция лидеров трёх государств, где президент Украины призвал Францию и Германию отправить им тяжелое вооружение большой дальности и современные самолеты.

Также, появилась информация, что 9 февраля Зеленский примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.

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