Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж ради встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило информационное агентство France-Press.
Состоялась пресс-конференция лидеров трёх государств, где президент Украины призвал Францию и Германию отправить им тяжелое вооружение большой дальности и современные самолеты.
Также, появилась информация, что 9 февраля Зеленский примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.
Депутат Госдумы: США должны ответить за подрыв газопроводов "Северный поток"
США надо выставить счет за ремонт.
Украинские боевики минируют тела погибших солдат в районе Кременной в ЛНР
Так отряды ВСУ готовятся к отступлению.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.