Британия пыталась вербовать российских дипломатов, сообщил посол в Лондоне

Специальные службы Соединённого Королевства прикладывали усилия для того, чтобы завербовать или нагнать страх на официальных лиц посольства Российской Федерации в столице Великобритании и одном из крупнейших городов Европы. Крайнее недовольство по этому поводу выразил информационному агентству РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Как сообщил Келин, попытки вербовки действительно осуществляются. Он также добавил, что происходящее абсолютно недопустимо. По его словам, они ставят "соответствующие эпизоды на вид" властям Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Не так давно чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов тоже информировал РИА Новости о том, что Соединённые Штаты Америки стараются завербовать дипломатов РФ. Постоянный наблюдатель России при Организации американских государств пояснил, что речь идёт о масштабной рассылке вербовочных предложений на смартфоны, а также о провокационных действиях в отношении работников в общественных местах.

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