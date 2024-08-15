Британия пыталась вербовать российских дипломатов, сообщил посол в Лондоне

Специальные службы Соединённого Королевства прикладывали усилия для того, чтобы завербовать или нагнать страх на официальных лиц посольства Российской Федерации в столице Великобритании и одном из крупнейших городов Европы. Крайнее недовольство по этому поводу выразил информационному агентству РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Как сообщил Келин, попытки вербовки действительно осуществляются. Он также добавил, что происходящее абсолютно недопустимо. По его словам, они ставят "соответствующие эпизоды на вид" властям Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Не так давно чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов тоже информировал РИА Новости о том, что Соединённые Штаты Америки стараются завербовать дипломатов РФ. Постоянный наблюдатель России при Организации американских государств пояснил, что речь идёт о масштабной рассылке вербовочных предложений на смартфоны, а также о провокационных действиях в отношении работников в общественных местах.
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