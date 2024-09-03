Даниил Медведев рассказал ожидания от будущего матча с Янником Синнером на US Open

Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от матча с Янником Синнером, который состоится в четвертьфинале US Open. В личных встречах с итальянским теннисистом российский спортсмен ведёт со счётом 7:5.

На "Уимблдоне" в 2024 году Медведев прервал серию из пяти поражений от Синнера, которая длилась несколько лет. В этом матче, по мнению Медведева, важно вспомнить о своей победе на "Уимблдоне", чтобы добиться успеха в US Open.

Он отметил, что матчи с Синнером всегда напряжённые, и каждый из спортсменов будет стараться сделать всё возможное, чтобы победить. Медведев уверен, что ключом к успеху станет его лучший теннис, и он будет пытаться удивить соперника в важные моменты матча.

В каком-то смысле Медведев и Синнер знают игру друг друга, и каждый из них понимает, что соперник будет стараться сделать всё для победы. Медведев считает, что матч будет интересным и насыщенным. Он надеется, что у него получится показать свой лучший теннис и победить Синнера.

Матч между Даниилом Медведевым и Янником Синнером запланирован на 4 сентября. Ранее Янник Синнер также поделился своими ожиданиями от матча с Медведевым.

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