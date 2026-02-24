Стальной ошейник для экономики: Лондон накрыл рестрикциями сразу 240 организаций за один день

Лондон официально представил новый ограничительных мер, охвативший 240 организаций, семь физических лиц и 50 торговых судов. Об этом сообщается в обновленном документе, опубликованном на официальном портале Министерства финансов Великобритании. Данный шаг направлен на усиление экономического давления и блокировку альтернативных каналов финансирования, которые используются для поддержки текущих геополитических процессов.

Особое внимание в новом списке уделено банковскому сектору: под прямые рестрикции попал популярный цифровой "Точка банк", специализирующийся на обслуживании предпринимателей. Помимо него, санкционное облако накрыло такие финансовые институты, как "Ак Барс банк", "Фора-банк", "Абсолют" и "Транскапиталбанк". Эти меры фактически блокируют активы учреждений в британской юрисдикции и ограничивают их возможности по проведению международных транзакций в фунтах стерлингов.

География ограничений вышла за пределы российских границ, затронув медиапространство ближнего зарубежья. В черный список были включены две крупные грузинские телекомпании — Imedi и POSTV. Британские власти аргументируют это решение защитой информационного поля от внешнего влияния и борьбы с кампаниями, которые они классифицируют как дезинформационные.