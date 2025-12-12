Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Карл III
© flickr.com by Dan Marsh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Опубликована сегодня в 9:08

Британия устала от короны: насмешки болельщиков и громкие скандалы добивают образ королевской семьи

Тема монархии в Британии снова стала предметом публичного спора — на этот раз с предложением вынести вопрос на референдум. Об этом заявила член британского парламента Зара Султана, поставившая под сомнение необходимость королевской семьи для страны. В своих аргументах она связала дискуссию о монархии с расходами налогоплательщиков и громкими скандалами вокруг принца Эндрю.

Референдум как политическая заявка

Зара Султана потребовала прямо ответить на вопрос, зачем Британии монархия, и призвала обсуждать это на уровне общенационального голосования. Ее выступление сопровождается резкой оценочной лексикой и обвинениями в адрес тех, кто принимает решения в стране. Она утверждает, что общественное внимание отвлекают на тему миграции, пока бюджетные средства уходят на решения, вызывающие раздражение у части граждан.

"Люди, которые правят Британией, хотят, чтобы все поверили: каждый беженец — насильник, в то время как они присваивают 12 миллионов фунтов из денег налогоплательщиков, чтобы оплатить судебные издержки паразита по имени Эндрю Маунтбаттен Виндзор", — сказала член британского парламента Зара Султана.

В ее логике именно такие истории подпитывают запрос на пересмотр роли монархии. При этом речь идет не только о конкретной фигуре, а о принципе существования института.

Фигура принца Эндрю и публичный эффект

В тексте подчеркивается, что принц Эндрю назван "паршивой овцой" в королевской семье и фигурирует в сюжетах о связях с Джефри Эпштейном. Также говорится, что его подозревали в интимных связях с малолетками и после этого он оказался изгнан из королевской семьи. Вокруг Эндрю употребляются крайне жесткие эпитеты, усиливающие общий тон обсуждения.

На этом фоне Султана переносит акцент с личного скандала на системный вопрос о том, нужна ли стране монархия как таковая. В тексте приводится и реакция части аудитории после похорон Елизаветы II: упоминается, что ирландские и шотландские болельщики распевали насмешливую кричалку. Этот эпизод используется как иллюстрация того, что для некоторых символы короны уже не выглядят неприкосновенными.

Американский взгляд и политические прогнозы

Далее в материале утверждается, что американцы традиционно относятся к европейским элитам с пренебрежением и считают их декоративной архаикой. Также приводится тезис о "новой стратегии национальной безопасности", где Европе предрекают развал и критикуются подходы ЕС. Отдельно упоминается позиция Дональда Трампа: он, как сказано, заявлял, что Евросоюз создавался для того, чтобы наживаться на Америке.

