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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:29

Оборонные обещания Британии уперлись в бюджет: другим ведомствам придется пересмотреть приоритеты

Министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что недостающие 4,7 млрд фунтов стерлингов (6,3 млрд долларов) для Плана оборонных инвестиций найдут за счет перераспределения средств в бюджетах других ведомств.

Представляя свой первый бюджет, Хили подтвердил, что план будет профинансирован полностью: для этого правительство перераспределит капитальные расходы между министерствами. Так Лондон рассчитывает подтвердить выполнение обязательств перед НАТО.

Великобритания намерена довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году. Подробный план достижения этих целей правительство представит в ходе обзора расходов в следующем году. Кроме того, Хили рассчитывает привлечь к финансированию частный бизнес и союзников, используя новые способы финансирования.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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