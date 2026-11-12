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Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена
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Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 21:47

Великобритания и Канада не сошлись во взглядах: оборонные инвестиции получат разные опоры

Великобритания не будет вступать в Банк обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) — созданный по инициативе Канады первый в мире международный банк для финансирования оборонных расходов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Вместо этого Лондон и Оттава договорились о сотрудничестве двух разных, но дополняющих друг друга структур. Как говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье, правительства прорабатывают, как британский Многосторонний оборонный механизм (MDM) и DSRB могут вместе продвигать общие цели — поддерживать друг друга в инвестициях и решении стратегических задач.

Почему не договорились

По словам другого источника, стороны не сошлись по ключевым вопросам возможного объединения: где разместить штаб-квартиру общей структуры, какой должен быть объем совместных закупок, на каких условиях выдавать кредиты участникам и как принимать новых членов.

В итоге задачи разделили. MDM, созданный по инициативе Великобритании, займется ускорением оборонных инвестиций и финансированием совместных закупок, а также будет объединять заказы союзников по НАТО, чтобы снизить затраты. DSRB сосредоточится на инвестициях в оборонную промышленность и цепочки поставок, прежде всего на кредитовании правительств.

Кто готов участвовать

Банку, штаб-квартира которого будет находиться в Канаде, пока не удается заручиться поддержкой крупных европейских стран. Ранее от участия отказалась и Германия: по словам представителя немецкого Минфина, Берлин участвует в переговорах по уставу DSRB как наблюдатель и изучает нерешенные вопросы. Великобритания впервые отказалась от участия еще в прошлом году, сославшись на сомнения в экономической целесообразности проекта, однако в Оттаве рассчитывали, что Лондон пересмотрит позицию.

DSRB намерен привлечь около 100 млрд евро (112 млрд долларов), чтобы выдавать льготные кредиты правительствам и подрядчикам на оборонные проекты. Кроме того, банк будет предоставлять гарантии кредиторам, которые финансируют более рискованных заемщиков — небольшие компании.

Банк открыт для других союзников и близких партнеров. Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что 30 ноября страны-участницы встретятся в Люксембурге, чтобы подписать учредительное соглашение. Помимо Канады, поддержку проекту пока выразили Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг недавно назвал DSRB «по-настоящему интересным и инновационным механизмом» и заявил, что не видит конкуренции между ним и британским MDM. Ранее сообщалось, что потенциальные участники не спешат вступать в банк из-за сомнений: будет ли его финансирование дешевле, чем заимствования стран с высоким кредитным рейтингом, каким будет обязательный взнос в капитал, как будет устроено управление и не станет ли банк дублировать уже существующие инициативы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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