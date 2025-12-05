Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фото камина и женщины
Фото камина и женщины
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:49

Пустой интерьер крадет чувство спокойствия: ощущение уюта возвращает одна хитрость

Уют в доме создают мелочи — дизайнер Зуева

Уют в доме формируется визуальной гармонией, продуманным декором и сбалансированной энергетикой пространства, подчеркнула дизайнер интерьера, васту-эксперт Анастасия Зуева. О ключевых составляющих комфортного интерьера она рассказала в комментарии NewsInfo.

Универсального ответа на вопрос об источнике уюта не существует: важны личные ощущения человека и то, как он воспринимает пространство, отметила эксперт. По ее словам, большую роль играет визуальная составляющая интерьера.

"Цветовые сочетания, цвета, оттенки интерьера, сочетание текстур и фактур отделочных материалов, всё, что мы используем в интерьере. Сочетание и комбинации идут как одна из главных составляющих интерьера. Если мы говорим что эти сочетания гармоничны и сбалансированы это один из основополагающих факторов для создания уюта", — полагает дизайнер.

Она подчеркнула, что немаловажную роль играет декор, который делает интерьер "живым" и создаёт атмосферу.

"Нам сложно находиться в помещениях где глазу не за что зацепиться, когда интерьер пустой. И когда мы привносим в интерьер вещи, созданные руками, интерьер сразу оживает. То есть это предметы искусства, картины, панно", — добавила дизайнер.

По словам специалиста, третий важный аспект — энергетическое наполнение пространства. Она объяснила, что уют появляется там, где зоны интерьера сбалансированы и поддерживают человека.

"Сделать наш дом гармоничным и ресурсным, чтобы в нем было приятно находиться именно с точки зрения энергии. Место, где мы бы могли себя чувствовать очень легко и находиться в ресурсном состоянии, поддерживающем. Уютный интерьер будет тот, в котором сбалансировано всё по энергиям", — отметила она.

Зуева подчеркнула, что факторов, создающих уют много и каждый из них важен. Только их сочетание делает пространство по-настоящему комфортным и ресурсным для жизни.

