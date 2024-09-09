Подозреваемую в отравлении людей на УИКе освободили из под стражи

В Санкт-Петербурге Октябрьский суд вынес решение по делу Ольги Андриановой, заведующей производством готовой еды. Её подозревают в отравлении людей на избирательных участках.

Андрианову задержали и доставили в суд под конвоем. Однако суд не стал отправлять её в СИЗО или под домашний арест. Вместо этого суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий, освободив её из-под стражи.

Теперь Андриановой запрещено общаться с фигурантами, свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, кроме близких родственников. Ей вменяется нарушение по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которое грозит лишением свободы на срок до двух лет. Однако обвинение ей пока не предъявлено.

Следователи считают, что Андрианова, работая заведующей производством отдела организации питания АО "Артис — детское питание", не приняла необходимые санитарные меры. В результате в течение трёх дней выборов сотрудники более чем 14 участковых избирательных комиссий Петербурга ели некачественные обеды. Отравились не менее 30 человек, пятеро из них были госпитализированы.

Компания "Артис — детское питание" является известным поставщиком питания в регионе и действует с 1995 года. Значительная доля выручки компании приходится на госконтракты. Среди основных заказчиков — Ленинградская областная клиническая больница, городская больница № 40 в Санкт-Петербурге, а также детские сады, школы и родильные дома.

Последняя проверка на производстве "Артис — детское питание" была проведена Роспотребнадзором в феврале 2024 года и не выявила нарушений. Очередная плановая проверка была назначена на октябрь этого года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Lucid Smog (public domain)