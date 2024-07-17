Обстановка в Приднестровье остается накаленной, угроза террористических актов не исчезла, как сообщил руководитель непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в беседе с РИА Новости.

Глава ПМР подчеркнул, что напряженность сохраняется из-за ряда негативных факторов. Основным из них он назвал продолжающуюся террористическую угрозу региону. Красносельский отметил, что серия нападений на различные объекты республики, начавшаяся в 2022 году, не прекратилась и в текущем году продолжилась атаками беспилотников на военные части.

Лидер Приднестровья также акцентировал внимание на том, что вопросам безопасности уделяется повышенное внимание.

Он выразил сожаление, что мировое сообщество, включая профильные международные организации, игнорирует угрозы терактов в Приднестровье.

17 марта Министерство госбезопасности непризнанной ПМР проинформировало о пожаре на территории одной из воинских частей Тирасполя, возникшем в результате взрыва. Предварительное расследование показало, что взрыв произошел из-за атаки беспилотника-камикадзе, в результате которой был уничтожен вертолет Ми-8МТ.

Следственный комитет ПМР инициировал уголовное дело по статье "Диверсия".

5 апреля пресс-служба ведомства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила о нападении дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе. В результате атаки были нанесены незначительные повреждения, обошлось без жертв.

Ранее министерство госбезопасности ПМР заявило о подготовке иностранными специалистами в Молдавии боевых групп, включающих украинцев, для осуществления терактов и диверсий на военных объектах в Приднестровье.

В конце мая 2022 года Приднестровье подверглось серии террористических атак. Нападениям подверглись здание министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, территория возле воинской части в районе села Парканы, вышка радиотелецентра вблизи поселка Маяк и военкомат в Тирасполе.

В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, который позже был снижен до "желтого".

Фото: president. gospmr.org/Пресс-служба Президента ПМР (Creative Commons Attribution 4.0 International license)