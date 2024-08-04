Исламисты угрожают организаторам Олимпиады во Франции расправой, приводя строчки Корана

Организаторы олимпиады в Париже заявили об угрозах расправы, поступающих в их адрес

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах убийством, поступающих в их адрес. Компания Paname 2024, ответственная за проведение церемонии, получила несколько электронных писем с оскорблениями и угрозами, в которых содержались цитаты из Корана и предупреждения о "наказании Аллаха".

Заместитель генерального директора Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру, которая инициировала расследование по факту угроз. Ранее стало известно, что аналогичные угрозы получал и художественный руководитель церемонии Тома Жолли.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже, прошедшая 26 июля, вызвала широкий резонанс и критику в разных странах мира из-за сцены, интерпретирующей "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. В ней участвовали бородатая женщина в роли Иисуса и мужчины, переодетые в женщин. Завершал номер полуобнаженный мужчина в образе древнегреческого бога Диониса.

Постановка была воспринята многими как насмешка над христианством и вызвала недовольство как среди представителей церкви, так и среди общественности. Критические заявления прозвучали от французского епископата, Русской православной церкви, а также от ряда известных личностей, включая Илона Маска и Дональда Трампа. Оскорбительным представление сочли и в Иране, где был вызван посол Франции для дачи объяснений.

Организаторы Олимпиады заявили, что не преследовали цель кого-либо оскорбить и выразили сожаление в связи с негативной реакцией на постановку. Мэр Парижа Анн Идальго поддержала организаторов, отметив, что церемония отражает особенности французской культуры.

Фото: From Wikimedia Commons/ Yann Caradec (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)