Исламисты угрожают организаторам Олимпиады во Франции расправой, приводя строчки Корана

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в правоохранительные органы с заявлением об угрозах убийством, поступающих в их адрес. Компания Paname 2024, ответственная за проведение церемонии, получила несколько электронных писем с оскорблениями и угрозами, в которых содержались цитаты из Корана и предупреждения о "наказании Аллаха".
Заместитель генерального директора Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру, которая инициировала расследование по факту угроз. Ранее стало известно, что аналогичные угрозы получал и художественный руководитель церемонии Тома Жолли.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже, прошедшая 26 июля, вызвала широкий резонанс и критику в разных странах мира из-за сцены, интерпретирующей "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. В ней участвовали бородатая женщина в роли Иисуса и мужчины, переодетые в женщин. Завершал номер полуобнаженный мужчина в образе древнегреческого бога Диониса.
Постановка была воспринята многими как насмешка над христианством и вызвала недовольство как среди представителей церкви, так и среди общественности. Критические заявления прозвучали от французского епископата, Русской православной церкви, а также от ряда известных личностей, включая Илона Маска и Дональда Трампа. Оскорбительным представление сочли и в Иране, где был вызван посол Франции для дачи объяснений.
Организаторы Олимпиады заявили, что не преследовали цель кого-либо оскорбить и выразили сожаление в связи с негативной реакцией на постановку. Мэр Парижа Анн Идальго поддержала организаторов, отметив, что церемония отражает особенности французской культуры.
Фото: From Wikimedia Commons/ Yann Caradec (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час
В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.
Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи обязательного призыва женщин на военную службу. Он отметил, что этот вопрос требует широкого обсуждения как в правительстве и парламенте, так и в обществе в целом.
Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"
Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.
Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт "орангутанг"
Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.