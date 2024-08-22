Экосистемы Антарктиды могут подвергнуться серьёзному воздействию из-за таяния ледяных буферов

Новое научное исследование показало неутешающие результаты: хрупкие экосистемы Антарктиды оказались под угрозой нашествия чужеродных видов из-за стремительного таяния ледяного панциря, который долгое время служил естественной защитой.

Ученые, используя компьютерное моделирование океанских течений, пришли к выводу, что различные биологические материалы, включая отходы жизнедеятельности человека, растительные фрагменты и даже животные, могут преодолевать огромные расстояния и достигать берегов Антарктиды из таких удаленных регионов, как Австралия, Южная Африка, Южная Америка и Новая Зеландия. Ранее считалось, что подобный дрейф возможен лишь с близлежащих островов Южного океана.

Долгое время суровые климатические условия и постоянный ледяной покров надежно защищали Антарктиду от проникновения инородных организмов. Однако глобальное потепление вносит свои коррективы: повышение температуры и рекордное сокращение площади морского льда, наблюдаемое уже третий год подряд, делают континент все более уязвимым.

Особенно тревожным фактором исследователи называют пластиковый мусор, который служит своеобразным "транспортным средством" для различных организмов. К тому же, дрейфующие водоросли могут переносить на себе крабов, морских звезд и других представителей морской фауны.

Ученые подчеркивают, что Антарктический полуостров, где потепление происходит наиболее интенсивно, находится в зоне повышенного риска. Они настоятельно рекомендуют усилить мониторинг этого региона для оперативного выявления и контроля за появлением инвазивных видов.

Ситуация требует немедленного реагирования, ведь проникновение чужеродных организмов может привести к необратимым последствиям для уникальной и хрупкой экосистемы Антарктиды.

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