Собака и еда
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:47

Эти продукты для кошек и собак под строгим запретом: угощение со стола может обернуться бедой

Почти вся еда с человеческого стола не подходит для домашних животных и может вызывать отравления, судороги и серьезные нарушения работы организма, вплоть до опасных для жизни состояний. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Врач объяснил, что некоторые привычные для человека продукты представляют прямую угрозу для здоровья питомцев. Шеляков отметил, что животные по-другому реагируют на ряд веществ, которые для людей считаются безопасными. По его словам, особенно осторожно следует относиться к продуктам, которые часто оказываются на столе во время праздников.

"Алкоголь у животных не усваивается и вызывает интоксикацию даже в небольших количествах, особенно это опасно для птиц. Шоколад содержит теобромин — вещество, которое у человека может вызывать чувство бодрости и подъема настроения, а у животных приводит к серьезному отравлению, вплоть до судорог. Причем наиболее опасен горький шоколад. Даже несколько долек могут быть смертельными для маленьких собак", — отметил Шеляков.

Он добавил, что опасность представляют и другие продукты, которые часто дают питомцам по незнанию. Специалист отметил, что лук и чеснок негативно влияют на кровь животных, а изюм может вызывать проблемы с почками. По его словам, в целом человеческая пища плохо подходит для животных и может привести к различным нарушениям.

"Если говорить о еде со стола, то давать питомцам практически ничего нельзя. Максимум — это отварное мясо без соли, специй и добавок. Все остальное человеческое питание для животных не подходит. Сегодня зооиндустрия предлагает большое количество специализированных кормов и лакомств, которые учитывают особенности организма питомцев и безопасны для их здоровья", — сказал ветеринар.

Шеляков подчеркнул, что если хочется угостить питомца, лучше использовать специальные безопасные продукты. Он отметил, что для собак выпускают пиво на основе мясных бульонов без содержания алкоголя. При этом для кошек, которые считаются более аристократичными, производят аналоги вина с добавлением трав, которые им нравятся.

