В городе Ефремов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
"Следователями СУСК РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказали в ведомстве.
Прокуратура Тульской области организовала проверку из-за обрушения подъезда.
Напомним, взрыв произошёл в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков. Погибло 4 человека, спасено 5 человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое.
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