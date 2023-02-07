В городе Ефремов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"Следователями СУСК РФ по Тульской области в связи с обрушением части жилого дома в Ефремове возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказали в ведомстве.

Прокуратура Тульской области организовала проверку из-за обрушения подъезда.

Напомним, взрыв произошёл в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков. Погибло 4 человека, спасено 5 человек, по предварительной информации, под завалами остаются еще двое.