Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:45

Крупная афера в сфере образования: экс-чиновнице грозит суд за непостроенную школу

Бывшего министра образования Хабаровского края обвиняют в хищении миллиарда рублей

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра образования и науки края Татьяны Дмитраковой. Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что в 2021 году министерство под руководством обвиняемой заключило концессионное соглашение на строительство школы в микрорайоне "Строитель". Проект реализовывался в рамках национального проекта "Образование". Подрядчику перечислили аванс в размере более одного миллиарда рублей, однако эти средства были похищены, а учебное заведение так и не построили.

Ранее суд уже вынес приговор руководителю коммерческой организации, непосредственно присвоившему бюджетные деньги. Теперь перед правосудием предстанет бывший региональный министр, отвечавший за реализацию проекта.

По данным источников, сумма ущерба может быть пересмотрена в сторону увеличения, так как помимо прямого хищения средств следствие изучает возможные злоупотребления при выборе подрядчика. Эксперты отмечают, что этот случай стал одним из самых резонансных в сфере образования на Дальнем Востоке за последние годы.

Строительство школы в микрорайоне "Строитель" было включено в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры. После срыва сроков строительства детям пришлось продолжить обучение в переполненных классах соседних школ. Прокуратура усилила контроль за реализацией национальных проектов в регионе после этого инцидента.

