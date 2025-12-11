Бетонное чудовище снова на торгах: Хельсинки пытается забыть своё прошлое

Противоречивые архитектурные символы эпохи 1970-х годов продолжают исчезать с карты европейских столиц. В Хельсинки на продажу выставили здание Национального образовательного центра Karvi — объект, который долгие годы называли самым уродливым в городе. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

От бетонного монолита к стеклянному фасаду

Построенный в 1975 году по проекту архитектора Кая Салениуса, комплекс в районе Хаканиеми изначально предназначался для размещения офисов. Его общая площадь почти достигала 23 тысяч квадратных метров — по меркам того времени здание считалось одним из крупнейших административных центров столицы Финляндии.

Однако эстетика позднего модернизма быстро вызвала у горожан раздражение. Пресса не раз называла строение "бетонным чудовищем" и упрекала архитекторов в безликости форм. Лишь в 2008 году фасад попытались "смягчить" — серую поверхность закрыли светлым стеклом, визуально разбив однообразную 100-метровую стену.

Неудачные попытки продать

Продажей комплекса занимается государственное предприятие Senate Properties, управляющее имуществом финского правительства. Попытки найти нового владельца ведутся с февраля прошлого года, но, как отмечается, все поступившие предложения оказались неудовлетворительными.

Объект продолжает пустовать, становясь символом другой проблемы — падения спроса на офисные площади в столице Финляндии. По данным городских властей, более 17% бизнес-пространств Хельсинки остаются незанятыми.

Призрак "Дома электричества"

Ситуация с Karvi не уникальна. В центре города уже несколько лет безуспешно пытаются реализовать другое известное здание — Sähkötalo ("Дом электричества"). Этот модернистский комплекс в районе Камппи потерял главного арендатора — энергетическую компанию Helen. Теперь содержание здания обходится муниципалитету почти в миллион евро ежегодно, превращая его из символа технологического прогресса в тяжёлое наследие архитектурного прошлого.