Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии
Кажется, у каждой эпохи есть та самая вещь, которая вызывает споры: уродлива ли она или гениальна? Осенью 2025 года модные эксперты единодушны — на авансцену выходит куртка, которую еще недавно называли одной из самых некрасивых за десятилетие. Но именно она обещает стать главным символом сезона и предметом желания для миллионов.
Конец эпохи оверсайза
Мы привыкли к верхней одежде в стиле XXL, скрывающей фигуру и полностью закрывающей талию. Но время изменилось: осенью 2025 года ключевым силуэтом станет подчеркнутая талия. Куртки и жакеты будут заканчиваться ровно в этой точке, часто снабженные поясом или кулиской. Такой крой кардинально меняет привычный образ и возвращает моду на женственные линии.
Интересно, что подобные модели уже появлялись в прошлом — в 80-х дизайнеры активно экспериментировали с акцентом на талию. Сегодня же этот тренд возвращается в новом прочтении, сочетая спортивные элементы и классические детали.
Особенности "самой уродливой куртки"
Что делает её спорной?
- Высокий воротник-воронка - не всем нравится, но именно он придаёт образу современный драматизм.
- Присборенный низ - создаёт динамичный силуэт, напоминающий бомбер.
- Крупные пуговицы - спорный акцент, но именно они становятся ключевым элементом, без которого модель теряет характер.
Эти куртки балансируют на грани спорта и элегантности. Они не стремятся быть универсальными, но именно в этом их сила — они диктуют моду, а не подстраиваются под неё.
Как носить тренд сезона
Модные инсайдеры уже нашли решение:
- с кружевными платьями и романтичными юбками;
- с джинсами любых фасонов;
- с босоножками на каблуке или массивными ботинками;
- с лаконичными топами, которые позволяют куртке играть главную роль.
В уличной моде Лондона и Парижа уже можно увидеть первые эксперименты с этой моделью. Несмотря на скепсис в соцсетях, fashion-инфлюенсеры утверждают, что "уродливая" куртка в реальности смотрится куда интереснее, чем на подиумных фото.
