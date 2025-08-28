Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:49

Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии

Как адаптировать "уродливую куртку" к вашему стилю: советы от экспертов моды

Кажется, у каждой эпохи есть та самая вещь, которая вызывает споры: уродлива ли она или гениальна? Осенью 2025 года модные эксперты единодушны — на авансцену выходит куртка, которую еще недавно называли одной из самых некрасивых за десятилетие. Но именно она обещает стать главным символом сезона и предметом желания для миллионов.

Конец эпохи оверсайза

Мы привыкли к верхней одежде в стиле XXL, скрывающей фигуру и полностью закрывающей талию. Но время изменилось: осенью 2025 года ключевым силуэтом станет подчеркнутая талия. Куртки и жакеты будут заканчиваться ровно в этой точке, часто снабженные поясом или кулиской. Такой крой кардинально меняет привычный образ и возвращает моду на женственные линии.

Интересно, что подобные модели уже появлялись в прошлом — в 80-х дизайнеры активно экспериментировали с акцентом на талию. Сегодня же этот тренд возвращается в новом прочтении, сочетая спортивные элементы и классические детали.

Особенности "самой уродливой куртки"

Что делает её спорной?

  • Высокий воротник-воронка - не всем нравится, но именно он придаёт образу современный драматизм.
  • Присборенный низ - создаёт динамичный силуэт, напоминающий бомбер.
  • Крупные пуговицы - спорный акцент, но именно они становятся ключевым элементом, без которого модель теряет характер.

Эти куртки балансируют на грани спорта и элегантности. Они не стремятся быть универсальными, но именно в этом их сила — они диктуют моду, а не подстраиваются под неё.

Как носить тренд сезона

Модные инсайдеры уже нашли решение:

  • с кружевными платьями и романтичными юбками;
  • с джинсами любых фасонов;
  • с босоножками на каблуке или массивными ботинками;
  • с лаконичными топами, которые позволяют куртке играть главную роль.

В уличной моде Лондона и Парижа уже можно увидеть первые эксперименты с этой моделью. Несмотря на скепсис в соцсетях, fashion-инфлюенсеры утверждают, что "уродливая" куртка в реальности смотрится куда интереснее, чем на подиумных фото.

