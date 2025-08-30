Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон на боку
Сон на боку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Секрет засыпания: углеводы и жиры работают противоречиво

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна

Не существует продуктов, которые можно назвать однозначно полезными или вредными для сна. Об этом в беседе с The Guardian рассказала врач-диетолог Элизабет Махан.

Углеводы и жиры: двойственная роль
По словам Махан, диетологи часто советуют исключать углеводы перед сном. Однако исследования показывают: богатый углеводами ужин может, наоборот, помочь быстрее заснуть.

Такая же ситуация и с жирами:

  • жирная пища делает ужин более сытным и теоретически способствует спокойному сну;
  • но диеты с высоким содержанием жиров связаны с более короткой продолжительностью сна.

Беспроигрышный вариант — овощи

"Если добавить овощи в большом количестве к другим продуктам, они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить питательные вещества и не дадут проголодаться среди ночи", — пояснила врач.

Что еще можно включить в ужин
Часто рекомендуют продукты, богатые триптофаном:

  • яйца,
  • тофу,
  • лосось,
  • молоко,
  • индейка,
  • орехи и семена.

Триптофан способствует выработке мелатонина — гормона сна. Но, как отметила Махан, полагаться только на еду в этом вопросе не стоит.

Главный регулятор сна
"Для регулирования уровня мелатонина намного важнее свет. Если вы сидите на свету, то он вырабатываться не будет", — подчеркнула специалистка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: сутулость появляется не только с возрастом, а из-за образа жизни сегодня в 16:25

Одна минута в день против сутулости: метод, который работает без спортзала

Сутулость — не только возрастной признак. Узнайте, как простые упражнения и правильные привычки помогают вернуть осанке лёгкость и здоровье.

Читать полностью » Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины сегодня в 16:03

Эндорфины без спортзала: 5 секретов счастья, которые легко встроить в жизнь

Узнайте, как простые привычки активизируют эндорфины и могут поднять настроение. Холодный душ, пение или шоколад - вот секреты счастья.

Читать полностью » Стилисты: светлый каштановый и блонд делают лицо мягче у женщин после 40 сегодня в 15:18

Один тон волос — и морщины словно растворяются: омолаживающий эффект без косметики

Правильно подобранный цвет волос помогает освежить лицо и смягчить черты. Какие оттенки лучше всего подходят женщинам после 40 — разбираем в деталях.

Читать полностью » Психолог Эмили Конвей: совместный отход ко сну укрепляет интимность и доверие в паре сегодня в 15:00

Вечерний секрет пар: почему совместный сон важнее, чем вы думаете

Узнайте, почему психологи считают синхронный отход ко сну важным для отношений. Как совместные вечерние ритуалы влияют на близость и помогают избежать 'дрейфа близости'.

Читать полностью » Польза и вред хлеба: гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного употребления сегодня в 14:52

Хитрый трюк с хлебом: едим и худеем – раскрываем секрет гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог рассказала, какой хлеб самый полезный. Цельнозерновой и ржаной - отличный выбор! Избегайте белого хлеба для здоровья и фигуры. Секреты выбора раскрыты!

Читать полностью » Эксперт раскрыла секрет полезных макарон: ищите 12% на упаковке сегодня в 14:46

Горьковатый привкус здоровья: чем полезны макароны из полбы и как их правильно готовить

Эксперт назвала главный критерий выбора полезных макарон. Содержание белка, сорт муки и правильные сочетания - основа здорового питания с любимой пастой.

Читать полностью » Панина: избыточный вес и бесконтрольный приём БАДов приводят к болезням печени сегодня в 14:14

Печень страдает не только от алкоголя: неожиданные факторы риска

Некоторые кажущиеся полезными привычки могут обернуться токсическим гепатитом. Врач объяснила, что особенно опасно для печени.

Читать полностью » Опасный суп: врачи назвали главную причину, почему солянка вредна для желудка сегодня в 13:52

Суп-провокатор: как солянка разрушает ваш желудок и почему стоит найти альтернативу

Врачи предупреждают: солянка может быть опасна для людей с заболеваниями ЖКТ. Узнайте, почему этот суп не рекомендуется при гастрите и язве.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Авто и мото

Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт
Наука и технологии

Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват
Наука и технологии

Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru