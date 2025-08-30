Секрет засыпания: углеводы и жиры работают противоречиво

Не существует продуктов, которые можно назвать однозначно полезными или вредными для сна. Об этом в беседе с The Guardian рассказала врач-диетолог Элизабет Махан.

Углеводы и жиры: двойственная роль

По словам Махан, диетологи часто советуют исключать углеводы перед сном. Однако исследования показывают: богатый углеводами ужин может, наоборот, помочь быстрее заснуть.

Такая же ситуация и с жирами:

жирная пища делает ужин более сытным и теоретически способствует спокойному сну;

но диеты с высоким содержанием жиров связаны с более короткой продолжительностью сна.

Беспроигрышный вариант — овощи

"Если добавить овощи в большом количестве к другим продуктам, они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить питательные вещества и не дадут проголодаться среди ночи", — пояснила врач.

Что еще можно включить в ужин

Часто рекомендуют продукты, богатые триптофаном:

яйца,

тофу,

лосось,

молоко,

индейка,

орехи и семена.

Триптофан способствует выработке мелатонина — гормона сна. Но, как отметила Махан, полагаться только на еду в этом вопросе не стоит.

Главный регулятор сна

"Для регулирования уровня мелатонина намного важнее свет. Если вы сидите на свету, то он вырабатываться не будет", — подчеркнула специалистка.