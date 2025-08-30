Секрет засыпания: углеводы и жиры работают противоречиво
Не существует продуктов, которые можно назвать однозначно полезными или вредными для сна. Об этом в беседе с The Guardian рассказала врач-диетолог Элизабет Махан.
Углеводы и жиры: двойственная роль
По словам Махан, диетологи часто советуют исключать углеводы перед сном. Однако исследования показывают: богатый углеводами ужин может, наоборот, помочь быстрее заснуть.
Такая же ситуация и с жирами:
- жирная пища делает ужин более сытным и теоретически способствует спокойному сну;
- но диеты с высоким содержанием жиров связаны с более короткой продолжительностью сна.
Беспроигрышный вариант — овощи
"Если добавить овощи в большом количестве к другим продуктам, они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить питательные вещества и не дадут проголодаться среди ночи", — пояснила врач.
Что еще можно включить в ужин
Часто рекомендуют продукты, богатые триптофаном:
- яйца,
- тофу,
- лосось,
- молоко,
- индейка,
- орехи и семена.
Триптофан способствует выработке мелатонина — гормона сна. Но, как отметила Махан, полагаться только на еду в этом вопросе не стоит.
Главный регулятор сна
"Для регулирования уровня мелатонина намного важнее свет. Если вы сидите на свету, то он вырабатываться не будет", — подчеркнула специалистка.
