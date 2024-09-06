Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube высказал мнение, что украинское руководство фактически обрекло своих солдат на смерть, отказавшись эвакуировать их из города Угледар.
По словам аналитика, российские военные постепенно занимают все населённые пункты вокруг Угледара. Скоро украинские солдаты окажутся в ловушке и будут отрезаны от снабжения. Меркурис считает, что руководство Украины и ВСУ, возглавляемое Владимиром Зеленским и Александром Сырским, как обычно, пожертвует своими военнослужащими в Угледаре.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населённого пункта Константиновка, который находится к северо-востоку от Угледара. Это позволило отрезать трассу снабжения группировки ВСУ и обойти противника с флангов, окружив город.
В среду военное ведомство объявило о взятии села Пречистовка к западу от Угледара и опубликовало кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников. Пречистовка находится на трассе, которая ведёт в Угледар и по которой ВСУ снабжали группировку, обороняющую город. Освобождение этого населённого пункта позволит российским военным выйти в тыл противника и начать наступление на Великую Новоселку, Новоукраинку и Богоявленку.
Фото: From Wikimedia Commons/ President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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