Уганда намекнула на безвиз для россиян: туристов из России хотят пускать проще

Интерес к Восточной Африке со стороны российских туристов постепенно растёт, и на этом фоне Уганда даёт понять, что готова пересматривать действующие миграционные правила. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Сигнал со стороны МИД Уганды

О намерении в перспективе отказаться от визового режима для граждан России заявил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва. Речь идёт о владельцах обычных заграничных паспортов, а не только о дипломатах, что подчёркивает туристическую направленность возможных изменений. Сам факт обсуждения такой меры указывает на заинтересованность Кампалы в расширении контактов с Россией.

Отвечая на вопрос о возможности безвизового въезда для российских туристов в будущем, представитель угандийского внешнеполитического ведомства подтвердил, что такой вариант рассматривается. По его словам, власти страны оценивают различные механизмы, которые позволят сделать поездки более доступными и менее бюрократизированными. При этом конкретные сроки возможных изменений пока не обозначаются.

Текущий порядок въезда для россиян

На данный момент для поездки в Уганду россиянам требуется виза, однако процедура её получения уже максимально упрощена. Разрешение на въезд оформляется в электронном формате, что исключает необходимость посещения консульских учреждений.

Срок рассмотрения заявки составляет около двух дней, что заметно отличает Уганду от многих других направлений с более сложными визовыми требованиями. Дипломат подчеркнул, что действующая система рассматривается как промежуточный этап на пути к дальнейшей либерализации режима.