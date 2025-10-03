UFC выходит на новый уровень: Белый дом превращается в арену боёв

Ирландский боец смешанных единоборств вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. Имя Конора Макгрегора давно стало символом яркого шоу и громких заявлений, и теперь спортсмен сообщил о событии, которое обещает войти в историю не только UFC, но и всей мировой спортивной индустрии. Легендарный боец объявил, что выйдет на бой в рамках турнира, запланированного прямо в Белом доме в Вашингтоне, на 250-летие США.

Новость прозвучала неожиданно: фанаты и эксперты до последнего сомневались, что после многолетнего простоя и тяжелой травмы ирландец решится вернуться. Однако его собственные слова развеяли все сомнения:

"Cделка заключена и подписана. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие США", — заявил боец.

По информации СМИ, идею поддержал сам президент Дональд Трамп, который предложил провести турнир на территории своей резиденции в честь юбилея подписания Декларации о независимости. Для UFC это станет беспрецедентным событием — бойцовские шоу никогда ранее не проходили на столь символичной политической площадке.

Почему это важно

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда его поединок с американцем Дастином Порье завершился переломом ноги. Тогда казалось, что карьера ирландца подходит к концу, но с тех пор он неоднократно намекал на возможное возвращение. Теперь сомнений не осталось — дата, место и статус турнира обещают сделать его грандиозным.

Для UFC это возможность привлечь внимание миллионов зрителей, а для самих США — часть праздничной программы в честь 250-летия независимости.

Сравнение: прошлые арены UFC и Белый дом